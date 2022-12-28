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Abdullah Avcı: “Trabzonspor böyle kolay teslim olmaz”

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup olan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, takımının iyi mücadele etmediğini ve şık olmayan bir sonuçla sahadan ayrıldıklarını söyledi.

Abdullah Avcı: “Trabzonspor böyle kolay teslim olmaz”
AA

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, "Dört gün önce çok yüksek enerjide oynayan takımın 4 gün sonra tam tersi siyahla beyaz gibi olması bize hiç yakışmadı. Şık olmadı, bunu sorgulayacağım. Dört gün önce kazandıktan sonra rotasyon yapayım mı yapmayayım mı dedik, yapmayı düşünüyordum ama sonrasında vazgeçip kazanan takımla yüksek enerjiyle devam etmek istedik. Belki de yapmak gerekiyordu. Tepki vermemek, mücadele etmemek benim ve Trabzonspor'un alışık olmadığı bir durum, bu hiç şık olmadı. Bunu sorgulayacağım." dedi.

Maça baskıyla başladıklarını belirten Avcı, şöyle konuştu:

"Baskıyı fırsata çevirme şansımız oluşmuştu. Bunu değerlendiremedik, sonrasında yediğimiz gol ve attığımız gol var. İlk 20 dakikadan sonra devreye girmeyi bekliyorduk. Sonrasında kenar ortayla ikinci golü yedik. Baskıları yaptığımızda oyun kurmada hatalar yaptık, her zaman doğru kullandığımız şeyleri, pasın şiddetini, pasın kalitesini, hareketsizlik, hareket etmeyen ağır oynayan bir durumumuz oluştu. Rakip de ikinci yarıda 10 kişi kaldı, oyunu domine etmemiz gerekti. Rakibi tebrik ediyorum, biz hem performans hem oyun olarak bu kadar oyunun dışında kalamayız. Geçen hafta Türkiye'nin gündemini değiştir, yarışın içine tekrar gir, bugün bu kadar kolay teslim olamayız, Trabzonspor böyle kolay teslim olmaz, ben de olmam. Buna bakacağız. 2022 senesinde birçok kupa ve başarı kazanmış takım, yılbaşı kapanışı bu şekilde yapmamalıydı. Özür diliyoruz taraftarımızdan. Önümüzdeki hafta tekrar devam edeceğiz. Çok mutsuzum, iyi bir yeni sezon girişi olmadı. Bundan ne çıkaracağız ona bakacağız. Taraftarımıza özür diliyoruz."

Edin Visca'nın sakatlığı hakkında da bilgi veren Avcı, "Edin'in, köprücük kemiğinde kırık var. Daha önce kolundaydı, şimdi köprücük kemiğinde. Operasyon olup olmayacağı yarın belli olacak. Bazen oyuncuyu kaybediyorsunuz ona çok üzülüyorsunuz ama bu şekilde maçı kaybetmek de zihinsel olarak beni çok yordu. Edin'e geçmiş olsun diyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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