Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Abdullah Avcı: Trabzonspor camiasının kenetlenme zamanı - Trabzonspor Haberleri

        Abdullah Avcı: Trabzonspor camiasının kenetlenme zamanı

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyunun başından sonuna kadar hak ettiğimiz, oyun üstünlüğümüzün olduğu, geçen haftaki maçtan sonra böyle bir deplasmanda kazanmak bizim için son derece değerliydi" dedi. Avcı ayrıca, Türkiye Kupası hedefine de değinerek, "Üçüncülük ve kupayı kazanmak hedefimize gidebilmemiz için oyun son derece önemli. Bir önemli şey de kenetlenme. Trabzonspor camiasının kenetlenme zamanı. Bize destek verirlerse bu seneki ulaşılabileceğimizi düşünüyorum" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 22:59 Güncelleme: 20.04.2024 - 23:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Trabzonspor camiasının kenetlenme zamanı"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Abdullah Avcı, oyunun başından sonuna kadar üstün olduklarını söyledi. Lig üçüncülüğü ve Türkiye Kupası'nı kazanma hedeflerine gidebilmek için kenetlenmenin önemli olduğunu vurgulayan Avcı, "Özellikle geçen hafta kendi evimizde Sivasspor maçının ilk 45 dakikasını iyi oynadığımız, girdiğimiz pozisyonlarda karşılığını alamadığımız, ikinci yarıda da dalgalı bir oyunla hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bu oyunun içinde var, zaman zaman bunlarla karşılaşacağız. Bugün buraya gelirken hem Kayserispor adına hem bizim adımıza kilit oyundaki çözüm noktaları çok değerliydi. İki tane şey çok değerliydi. Bir tanesi topu ayağında olan oyuncumuzun topla mesafe kat etmesi, ikincisi diğer oyuncuların hareket halinde alan oluşturmalarıydı. Bugün oyunun başından sonuna kadar özellikle bunu çok doğru uyguladık diye düşünüyorum. Bazen basit top kayıpları yaptık. Yaptığımız kayıplarda pozisyon vermedik. Yediğimiz bir gol var. Uğurcan; bu ülkenin en değerli kalecilerinden, bu takıma çok katkı sağlamış birisi. Zaman zaman eleştiri olabilir ama bugün bir asist yaptı, böyle bakalım. Oyunun başından sonuna kadar hak ettiğimiz, oyun üstünlüğümüzün olduğu, geçen haftaki maçtan sonra böyle bir deplasmanda kazanmak bizim için son derece değerliydi. Pepe'nin dönüşü, Enis'in oynayıp gol atması, ön tarafın takım savunmasına inanılmaz yardım etmesi. Üçüncülük ve kupayı kazanmak hedefimize gidebilmemiz için oyun son derece önemli. Bir önemli şey de kenetlenme. Trabzonspor camiasının kenetlenme zamanı. Bize destek verirlerse bu seneki ulaşılabilir hedeflerimize en iyi şekilde hareket edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

        REKLAM

        "TAKVİM FUTBOL TAKIMI İÇİN SAĞLIKLI DEĞİL"

        Maç takvimini de eleştiren Avcı, "Takvim hassasiyetimi zaman zaman bildiriyorum. Biliyorsunuz ocak ayında bütün takımlar 8-9 tane müsabaka oynadı. Hem ara transfer var hem Afrika Kupası var, Türkiye Kupası çok yorucu ve yıpratıcı geçti. Sonrasında da geçen hafta itibarıyla milli takım arasıyla beraber devam eden süreçte 26 günde 2 maç oynadık. Bir futbol takımı açısından sağlıklı değil. Bundan sonraki süreçte herhalde mayısın 26'sına kadar herhalde haftada yine 3 maç oynayacağız. Bu sağlıklı bir planlama değil. Gelecek sene itibarıyla bunun daha iyi olmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

        "KUPADA KENETLENME ZAMANI"

        Trabzonspor taraftarını kupa maçında tribüne davet eden Abdullah Avcı konuşmasını şöyle tamamladı: "Taraftar bizim için çok değerli. Olumlu destek verdiklerinde bizi yukarı çekiyorlar. Özellikle son süreçte kupada kenetlenme zamanı. Bir parantez de onlar için. Onların bize vermiş olduğu destekle çok başarılı olmuş bir ekip var. Çarşamba gününden itibaren taraftarımızı davet ediyorum, desteklerini de bize sonuna kadar vereceklerini düşünüyorum."

        Trabzon, Kayseri'de 'Destan' yazdı!
        Trabzon, Kayseri'de 'Destan' yazdı!
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TikTok yasağı, ABD Temsilciler Meclisi’nden geçti
        TikTok yasağı, ABD Temsilciler Meclisi’nden geçti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Fırtına çatıları uçurdu ağaçları devirdi
        Fırtına çatıları uçurdu ağaçları devirdi
        Boykot çağrısı ne kadar karşılık buldu?
        Boykot çağrısı ne kadar karşılık buldu?
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Livakovic'in yükselişi!
        Livakovic'in yükselişi!
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda son durum
        Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda son durum
        Cem'e misilleme
        Cem'e misilleme
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi