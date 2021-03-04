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Abdullah Avcı: "Trabzonspor hep zirvede olmak ister"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 yendikleri maçta galibiyeti hak ettiklerini söyledi

Abdullah Avcı:

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Avcı, Fenerbahçe karşısında yaşadıkları yenilgiden sonra Kasımpaşa maçının kendileri için daha önemli hale geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Hem fiziksel hem de zihinsel olarak iyi hazırlandık. Maç da bizim istediğimiz gibi başladı. Oyuna hakimdik ve golü de bulduk. Ancak futbol bazen anları, anların içinde de doğruları ister. Taç atışından verdiğimiz çok basit bir pozisyonda olan penaltıyla rakibi devreye soktuk. İkinci yarıda tekrar oyunun içinde olmaya çalıştık. Golü bulduk ve kazandık. Bugün rakip ceza sahasına en fazla girdiğimiz maçlardan birini oynadık. Gol beklentisi en yüksek maçlardan birini oynadık. Kazanmayı hak ettik. Zor bir müsabakadan sonra ligde tekrar varlığını hissettirebilmek ve tekrar yarışın içinde olmak için kazanmak önemliydi. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum, Kasımpaşa'ya başarılar diliyorum."

Abdullah Avcı, şampiyonluk yarışıyla ilgili bir soru üzerine, "Geldiğim günden itibaren hafta hafta maç kazanmaya gidiyoruz. Önümüzde 13 maç daha var. Trabzonspor hep zirvede yarışır, zirvede olmak ister. Her maça kazanmak için çıkar. Bundan sonraki maçlara da bu şekilde çıkacağız. Geçen haftaki mağlubiyetten sonra şehrimizi sevindirdiysek bu bizi mutlu etmiştir. Bu galibiyet de onlara armağan olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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