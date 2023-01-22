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Abdullah Avcı: Trabzonspor sahada hiçbir zaman vazgeçmeyecek

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sahada hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini söyledi

Abdullah Avcı: Trabzonspor sahada hiçbir zaman vazgeçmeyecek
HABERTURK.COM / İHA

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Avcı, İstanbulspor'da futbol oynadığını belirterek, "Antrenörlük yaptığım ve bugünlere gelmemde önemli katkısı oldu. İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin de bu toprağın yetiştirdiği özel oyuncu. Çalışma kısmetim olmadı, hayranlıkla izlediğim oyuncuydu, önemli işler yaptı. Teknik direktör olarak da uzun zamandır izliyorum, bu oyuna kafasını yorup, iyi şeyler yapmaya, kendini oyunu geliştirmeye çalışıyor. Doğru zamanda doğru şekilde o fırsat geldiğinde kullanabileceğini düşünüyorum. Ona başarılar diliyorum" dedi.

''DAHA DA FARKLI OLABİLİRDİ''

Avcı, oyunla ilgili olarak ise, "Rakibimiz bizi bekleyecekti. Biz topa sahip olarak oynayacaktık. Senaryo bu şekildeydi. Biz oyuna bu senaryoda başladık. Oyuncuların daha sıcak hale gelmek için formasyondan bu bölümde uzaklaşabiliyorlar. Pasın şiddetini, kalitesini süre geçtikçe arttıramadık. Rakip de 30 dakika doğru savunma yaparak doğru cevaplar verdi. Biz daha hareketlenebilirdik. Duran toptan golü bulduk. Devre arasında arkadan çıkarken oyunun hızı, pasın şiddet dağıtımını nasıl yapabiliriz diye konuştuk. İkinci yarı bunu iyi yaptık. 2-0'dan sonra öz güven yerine geliyor, daha hızlandık. Sonrasında 4-0 gibi farklı sonuç ortaya çıktı, daha da farklı olabilirdi" açıklamasında bulundu.

''TARAFTARLARDAN DA MAÇIN BİTİŞ DÜDÜĞÜNE KADAR SAHADA KALMASINI RİCA EDİYORUZ''

Taraftarlara da teşekkür eden Avcı, "Trabzonspor, onları mutlu etmeye devam edecek. 26 ayda en fazla puan alan, kupa kazanan takımız. Trabzonspor, sahada hiçbir zaman vazgeçmeyecek, sonuna kadar işin içinde olacak. Taraftarlardan da maçın bitiş düdüğüne kadar sahada kalmasını rica ediyoruz" şeklinde konuştu.
Avcı, sakatlığı bulunan Edin Visca'nın durumuna ilişkin de, "Doktor ile kontrol ediyoruz. Hızla iyiye gidiyor. Çok değerli oyuncum. O olmadı mı formasyonda değişiklik yapmak durumunda kalıyoruz. Dönüşünü dört gözle bekliyoruz. Zamanımız süremiz var. Neler yapabileceğimize, transfer süreci içinde bakacağız. Şu an itibarıyla sağlık durumunu takip edip bir an önce dönmesini bekliyoruz. Yabancı kontenjanız dolu. İlla transfer yapalım kulübü zor durumda bırakalım demedim. İçeriden biri gider, transfer yapabiliriz denirse ona göre çalışıyoruz" dedi.

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