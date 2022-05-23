Abdullah Avcı: Transfer çalışmalarına başladık

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 3-1 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, ikinci yarıdaki iyi oyunlarına rağmen mağlup olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, "Bugünkü ligin son perdesi, son maçıydı. Biz şampiyonluğu garantilemiştik. İçinde 3 puan daha alabilmek, kaybetmemek, özellikle 1 sene boyunca 2 mağlubiyet alan bir takım olarak daha iyi oynamak gibi durumlar vardı. Rakibin bu anlamda hedefi farklıydı. İlk yarı itibarıyla biz oyuna girmekte çok sıkıntı yaşadık. Duran toplarda konsantrasyonumuz kayboldu, rakibe vurdurduk. Kendi attığımız duran topumuzdan sonra gol yedik. Bizim gibi takım için ilk yarı şık durmadı." dedi

Rakibin oyun anlamında çok üstün olmadığına dikkati çeken Avcı, "Ancak 3-0 mağlup duruma hiç gelmedik, 3 gol yemiyorduk. İkinci yarı hamleler yapıp, 3 oyuncu değiştirdik. 60. dakikaya kadar 5 pozisyon bulduk, 1 gol attık. Kaleci Volkan (Babacan) çok devreye girdi. Oyunun sonuna kadar kovaladık. İkinci yarıdaki mücadele için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Oyun üstünlüğü ilk yarıda Başakşehir'de, ikinci yarıda da bizdeydi. Bu perde kapandı. Rakibi tebrik ederim. Avrupa kupası hedefleri vardı. Buna ulaştılar." ifadelerini kullandı.

Harika bir sezon geçirdiklerinin altını çizen deneyimli teknik adam, "Emeği geçen, kulübümüzün içinde çalışan herkese, başkana, yönetim kuruluna, ekibime sonsuz teşekkür ederim. Rakiplerimizin hiçbirini yakınımıza yaklaştırmadan bir sezon geçirdik. Herkesin Türkiye'de, dünyada saygısını kazanan, oynadığı oyunla fair-play ruhunu ortaya koyan ve bunu hak eden Trabzonspor, 2021-2022 sezonu şampiyonu oldu. Taraftarlarımıza özellikle teşekkür ederim. Sezon bitti. Herkese hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Avcı, transfer çalışmaları hakkında gelen bir soruya ise, "Transfer çalışmalarımıza başladık. Geçen sene daha erken başlamıştık. Scout ekibimizle kontak halindeyiz. Mevkilerimizi daha evvelden tespit edip, söyledik. Bunun üzerinde seçeneklere bakıyoruz. Kulübümüzün bütçesi doğrultusunda, ekonomisine uygun, oyuna uygun, mevcuttan daha iyisini nasıl yapabileceğimizin çalışması hızla devam ediyor." yanıtını verdi.