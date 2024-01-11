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        Haberler Spor Futbol Abdullah Avcı: Transfer kotamız dolu - Futbol Haberleri

        Abdullah Avcı: Transfer kotamız dolu

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Samsunspor karşılaşmasının ardından sık maçlar nedeniyle rotasyon yapmakta güçlük çektiklerini belirterek, transfer kotalarının dolu olduğunu söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 23:37 Güncelleme: 11.01.2024 - 23:37
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        Abdullah Avcı: Transfer kotamız dolu
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        Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında sahasında Trabzonspor, sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, sık maç oynadıklarını ve rotasyon yapmakta zorlandığını belirterek, "Bugüne geldiğimizde rotasyon yapan bir teknik adam olarak bunu yapmak çok önemli oldu. Neden yapamıyorum? Afrika Kupası var. 2 sakatım var. İki stoperim kulübede, onun dışında genç oyuncularım var. İki haftadır aynı 11 ile çıkıyorum. İki gün toparlanma ve dinlemeyle yola devam edeceğiz. Maçın ikinci yarısı itibarıyla oyunu kopartabilirdik. Oyunu sonuna kadar dengeli bir şekilde getirdik. Gerçekçi oyunlar var. Maç kazanmak için oynanan oyunlar vardır. Bu seneyi inişler çıkışlar olarak, bazen skor olarak, bazen oyun olarak getireceğiz. Geldiğimiz günden beri 11 maç oynadık. 2.18 puan ortalaması. Baktığımız zaman bizim için öncelikli hedef Avrupa kupalarına katılmak. Uluslararası arenada olmak bir prestij. Türkiye Kupası devam edecek. Devre arası mı, sezon sonu mu olacak bakacağız. Şu an itibarıyla kotamız dolu. Onun için Orsic'in önünü açmak istedik. O olacak. Trabzonspor taraftarına gösterdikleri samimi duygular için ve verdikleri destek için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

        "BEN BU ÜLKEDE OYUN OLARAK İSTATİSTİK REKORLARI KIRMIŞ BİRİSİYİM"

        "Keyif veren futbolun karşılığı nedir bilmiyorum" diyen Avcı, "Ben ülkede oyun olarak istatistik rekorlar kırmış birisiyim. O da eleştirildi. Futbolun içinde her şey var ama gerçekçi olan tabelanın yansımasıdır. İnişli-çıkışlı gidecek. Fenerbahçe ve Galatasaray puan olarak bakıldığında Trabzonspor'un forması yarışır her zaman ama kadroyu zenginleştirmemiz lazım. Bu bir gerçek. Oyuncu gurubumuzla bu mücadeleyi göstererek maç kazanmaya devam ediyoruz" dedi.

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