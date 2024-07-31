Abdullah Avcı: Transferde daha eksiklerimiz var

Trabzonspor, yarın akşam UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenlediler.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk maçta rakibin güçlü taraflarını bize karşı iyi kullandığını belirterek, "İlk maçta rakip güçlü taraflarını bize karşı çok iyi kullandı. Kenar ortalar, taçlar da bize karşı etkili oldular. Bizimde etkili olduğumuz pozisyonlar da var. Kaptanımız o gün iyi performans gösterdi. İlk resmi müsabaka ve Avrupa Kupaları olması açısından kazanmak açısından son derece önemliydi. Rakibin oynayacağı sistemleri düşünerek buna göre hazırlıklar yaptık. Yarın akşam taraftarımız önünde daha iyi bir oyun oynayıp kazanarak turu geçmek istiyoruz. İki perdeli oyunun ilki bitti. Bir 90 dakika daha var. Oyunun içinde her an konsantrasyonu yüksek, oyun kalitesi daha yukarıda olacak bir oyun olacaktır. Umarım taraftarımızla birlikte bunun karşılığını alacağız" dedi. REKLAM "ÖNCELİĞİM MAÇI KAZANMAK" Abdullah Avcı, önceliğinin maçı kazanmak olduğunu belirterek, "Yaşımın 61 olması ve şehrin plakasıyla aynı olması sebebiyle beraber de umarım hep beraber yaşarız. Verilen istatistikler tarihte hep yer alır bunlar da önemlidir. Ama öncelikle iyi oyun ve maçı kazanmak cebine almak benim için çok daha değerlidir. Bizim hedeflerimize giderken maç kazanmak bizim adımlarımızı çok hızlandıracaktır. Öncelikli olan yarınki maçı kazanmak kazandıktan sonra basın toplantısında istatistikilerle ilgili düşüncelerimizi aktırmış oluruz. Önceliğim maçı kazanmak ve önümüze sağlıklı bakabilmek "ifadelerini kullandı.

"TRANSFERDE ÖNDE OLMAMIZA RAĞMEN EKSİKLERİMİZ VAR" Sezona başlarken planlamalar yaparak başladıklarını belirten Avcı, "Başkan ve yönetim kurulu harika bir şekilde çalışarak transfer konusunda bir çok takımdan önde olmamızı sağladılar. Ama halen daha eksiklerimiz var. Oynatmak istediğim formasyona uygun oyuncular olmadığında formasyonda bazen değişiklikler yapacak esnekliğe sahip olmak gerekiyor. Bizde böyle bir teknik ekibiz. Formasyonda bazen değişiklikler olacak. Oyuncu profilleri bunu belirleyecek. Bir sürü departmanımız var. Bu sezon 55 maç oynama planımız var ve bir oyuncunun dahi 55 maç oynama durumu yok. Maç trafiği çok yoğun gidiyor. Toparlanmak kolay olmuyor. Çok değil ama bir kaç tane değişiklik olacak" şeklinde konuştu. "TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR" 2-3 oyuncu daha transfer etmeyi planladıklarını belirten Avcı, "8-10 bölgesi için belki 7-8 tane oyuncu ile görüştük bazen rakamlara ulaşmak çok kolay olmuyor. Bazen de elindeki oyuncuya göre formasyona göre değişiklik yapabiliyorsun. O bölge için çalışmalarımız devam ediyor. Onuachu ve Wegorst ismi medya da dolaşıyor ama başka isimlerle de görüşüyoruz. Stoper konusu var. Devam ediyoruz. 8-10 bölgesi içinde çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.