Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigTrabzonspor
ABONE OL

Abdullah Avcı, transferde iki yönlü oynayan futbolcular üzerinde duruyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transferde oyunu iki yönlü oynayabilen futbolcular üzerinde duruyor. Deneyimli teknik adam Gervinho ve Peres transferlerinde bu özellik dikkat çekiyor

Abdullah Avcı, transferde iki yönlü oynayan futbolcular üzerinde duruyor
İHA

Trabzonspor'un başına geçmesiyle birlikte önemli bir çıkışa imza atarak gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacaklarının sinyalini veren Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili kulüpte hedefi olan şampiyonluğu elde edebilmek için çok çalıştığını vurgularken, transferde ise hedefini tutturmak için yoğun bir tempoda çalışıyor. Oyunu iki yönlü oynayabilen oyuncular üzerinde duran Avcı, Gervinho ve Peres transferlerinde bunu yakalarken, diğer transferleri de bu doğrultuda yürütüyor.

OYUN DİSİPLİNİNE SADIK KALAN OYUNCU

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezonda takıma katacağı isimlerde dikkat ettiği en büyük özellik oyun disiplinine sadık kalan oyuncular. Dünya futbolunda yaşanan gelişmelere büyük bir önem veren tecrübeli teknik adam, mevkilere göre oyuncu profillerinde doğru seçim yaparak hata yapmak istemiyor. Avcı, Gervinho ve Peres transferlerinde hedefini tutturmuş gözükse de oyuncuların Karadeniz ekibinde neler yapacağı merakla bekleniyor.

AVCI'NIN İSTEDİĞİ ÖZELLİKLERE SAHİPLER

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Gervinho ve Peres, bordo-mavililerin teknik patronu Abdullah Avcı'nın istediği özelliklere sahip iki oyuncu olarak ön plana çıkıyor. Karadeniz ekibi diğer transferleri de bu doğrultuda yaparak kampa kadar nokta transferlerin tamamlamayı hedefliyor.

GERVINHO

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıkladığı Fildişi Sahili oyuncu Gervinho, Arsenal, Roma, Lille, Le Mans FC, KSK Beveren, Hebei FC ve Parma'da oynadı. 86 maçta da milli formayla 23 gole imza attı. Yıldız oyuncu Gervinho kulüp kariyerinde ise 174 maçta sol kanat oynayıp 37 gol ve 35 asist yaptı. 151 maçta forma giydiği sağ kanatta ise 53 gol ve 28 asistle dikkat çekti. Santrfor bölgesinde ise 48 maçta oynarken 13 gole ve 11 asiste imza attı. Forvet arkası oynadığı 5 maçta ise 3 gol ve 1 asist istatistiğine ulaştı.

BRUNO PERES

Baş mevkii sağ bek olan Brezilyalı oyuncu Guarani Futebol Clube (SP),Sao Paulo Futebol Clube, Santos FC, Torino ve Roma kulüplerinde forma giyen oyuncu 106 maçta sağ bekte forma giyerken 7 gol ve 11 asist ile oynadı. Orta saha sağ 89 maç 8 gol 13 asist, orta saha sol 21 maçta 2 gol ve 2 asist, sol bek 9 maç, sağ kanat 2 maç ve sol kanatta ise 1 maç istatistiklerine yansıdı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Reus, EURO 2020'ye gitmiyor!
FUTBOLEURO 2020'ye gitmiyor!
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak sürprizi!
FUTBOLAlbayrak sürprizi!
Spor yazarları, Beşiktaş'ın Türkiye Kupası zaferini yorumladı
FUTBOL"Tarihe geçti!"
Beşiktaş'ın çifte kupa coşkusu! İşte o anlar...
FUTBOLBeşiktaş'ın çifte kupa coşkusu!
Galatasaray haberleri | Fatih Terim projeye inanırsa kalacak
FUTBOLProjeye inanırsa kalacak!
Süper Lig transfer söylentileri - Dedikodu kazanı
FUTBOLDedikodu kazanı
Bakan Kasapoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı
FUTBOLBakan Kasapoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı
Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
FUTBOLGalatasaray Başkanlık seçimi ne zaman?7
Nordfeldt, İsveç Milli Takımına çağrıldı
FUTBOLNordfeldt, İsveç Milli Takımı'na çağrıldı
Ghezzal: Bu hikaye devam etmeli
FUTBOL"Bu hikaye devam etmeli"