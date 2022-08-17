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Abdullah Avcı, tura inanıyor!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kopenhag'a 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, "Oyun olarak tur atladığımızı düşünüyorum. Belki mağlup olduk ancak takım harika mesajlar veriyor. Taraftarlarımız mutlu olsun. İkinci maçta o müthiş destekle birlikte turu geçeceğimize inanıyorum" dedi

Abdullah Avcı, tura inanıyor!

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki ilk maçında Kopenhag'a deplasmanda 2-1 yenildi. Mücadelenin ardından teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Avcı'nın sözleri şöyle:

"Bir teknik adam olarak hep oyun ile ilgilendiğim için bugün son derece tatmin olmuş durumdayım. Oyundan memnunuz. İkinci yarıda oyunun tamamında planladığımız dominant oyunu gösterdik. Bir sonraki maç için sağlıklı mesajlar verdik.

Oyun olarak tur atladığımızı düşünüyorum. Belki mağlup olduk ancak takım harika mesajlar veriyor. Taraftarlarımız mutlu olsun. İkinci maçta o müthiş destekle birlikte turu geçeceğimize inanıyorum.

Bugün burada genç ve şiddetli baskı yapabilen bir takıma karşı bence doğru oynadık. Takım çok gelişiyor. Bütün arzumuz Şampiyonlar Ligi'nde yer almak."

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