Abdullah Avcı: Vazgeçmeden devam edeceğim

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, daha önce görev yaptığı Başakşehir Futbol Kulübünün ligin en iyi organize olan takımı olduğunu belirterek, "Hafızası var, Emre Hoca'yla üstüne koyarak ilerliyorlar. Zor müsabaka bizi bekliyordu. Böyle iniş çıkışların olduğu süreçte tekrar kazanarak devam etmek bizim için önemliydi." dedi.

"Kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin." diyen Avcı, "Vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz. Başakşehir de biz de 27-28 müsabaka oynayan takımız. Diğerlerinden iki kat fazla. Başakşehir'e hem lig hem Avrupa'da başarılar diliyorum. Oyuncularıma bu süreçte yaptıkları fedakarlık ve kazandıkları için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Avcı, kendisi açısından son 1 haftanın nasıl geçtiğine ilişkin bir soru üzerine, şunları söyledi:

"Trabzonspor'da 26 ayı bitirdim. Bu süreçte Trabzonspor ligin en fazla puan alan, en fazla kupa alan takımı. Futbol içinde inişleri çıkışları olan süreçler yaşayabiliriz. Beni en çok yoran iki müsabaka var. Fatih Karagümrük ve Alanyaspor maçları. Alanyaspor maçı başlıyor, 7 dakikada 3 pozisyon buluyoruz, sonra gol yiyor ve kırılıyoruz. Trabzonspor böyle kırılamaz. İki maç beni çok yormuştur. Bunla ilgili değerlendirme yapacağım. Başkana, yönetim kuruluna, Ertuğrul Doğan'a, verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızın, sokakta insanların gösterdiği teveccüh, saygı beni son derece memnun etmiştir. Hiçbir zaman vazgeçmedim. Vazgeçmeden devam edeceğim."