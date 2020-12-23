Hatayspor ile oynanan müsabaka dolayısıyla dün Özkan Sümer'in cenaze törenine katılamayan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolculardan Uğurcan Çakır, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Safa Kınalı, Arda Akbulut, Kerem Baykuş, Faruk Can Genç, Ahmet Can Kaplan ile Süleyman Cebeci, bugün Sümer’in mezarını ziyaret ederek dua ettiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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