Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenilerek elendi. Erzurum'da oynanan ilk karşılaşmada da rakibine 3-2 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'daki rövanşta 2-1 öne geçse de rakibinin peş peşe gelen gollerine engel olamadı ve kupaya veda etti.
Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un üçüncü golünün ardından "Avcı istifa" şeklinde tezahürat etmeye başlayan Beşiktaş taraftarları tepkisini maçın ardından da sürdürdü.
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