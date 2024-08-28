Abdullah Avcı: Yarınki maçta taraftarımızın desteği çok önemli olacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off rövanş maçında İsviçre temsilcisi St. Gallen ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı ile savunma oyuncu Stefan Savic, maçın oynanacağı stadyumda basın toplantısı düzenledi.

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ OLACAK" Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk maçtaki oyunun karşılığını alamadıklarını belirterek, "Geçen hafta ilk müsabakamızı oynamıştık. Oyun olarak deplasmanda değerlendirdiğimizde iyi bir oyun ve pozisyon zenginliği ile geçirmiştik. Bunun karşılığını alamamıştık. Deplasmanda beraberlikle döndüğümüz bir maç oldu. Tur atlamadık, yarın akşam bunu değerlendirmek istiyoruz. Bu maçın analizlerini yaparak savunmada ve hücumda tekrarlarımızı yaptık. Yarın akşamki maçın Avrupa'da olmamızın yanı sıra oyuncularımıza öz güven getirecek bir maçtan daha fazlasını olduğunu düşünüyorum. Taraftarımız takıma destek olduğu sürece bu başarıları yaşadık. Taraftarımızın desteği çok önemli olacak" dedi. REKLAM

"BU TAKIM ÇOK İYİ OLACAK" Takımın çok iyi olacağını belirten Avcı, "Geniş kadro içerisinde yaş ortalamasını aşağıya çeken, aynı zamanda da, hem başkanı hem yönetim kurulu ve teknik heyeti gün içinde yarışırken geleceği de yatırım yapan bir vizyon koyuyorlar. Onun için bu takım çok iyi bir takım olacak. Yakın zamanda görecekler. Yarışırken, aynı zamanda üretim de yapmanız gerekiyor. Bunu da gerçekleştirmiş bir kulüp ve teknik heyet var. Umarım bunu daha hızlı bir şekilde gerçekleştiririz" diye konuştu.

"ORSİC İYİ GİDİYOR" Yarınki oyunu dahi iyi bir hale getirmeye çalışacaklarını vurgulayan Avcı, "Orsic'in ilk maçta sergilediği performans iyiydi. Bir sene sonra ilk kez maçını oynadı. Bir çok sakatlıktan çıktı. O kadar çok departmandan çıkarak geldik sahaya. Hiç teslim olmadan çalışmalarını yaptı. Çalışıyorsan fırsat geliyordur. İnşallah sakatlanmadan bunun süresini arttırarak devam ederiz. Oyuncuların maç içerisinde ve devre arasında devamlı bir detay geliyor bize, ona göre planlama yapıyoruz. 60 dakikası iyi gitti. İnşallah bunun süresini uzatırız" ifadelerini kullandı.

"RAKİBE GÖRE OYUN PLANLARIMIZ OLACAK" Rakibe göre oyun planlarının olacağını belirten Avcı, "4-4-2, bunu aslında kendimiz değil, rakip belirler. Senin oynayacağın maçın akan süresi belirler. Bazen 4-4-2 rakibe göre başlayabilirsin, benim kafamda da bu var. Rakibin seni nasıl karşıladığı ve sayısal çözümlerle alakalı bir durum. Bir çok detay var. 4-4-2 planladığımız ve zaman zaman oynadığımız oyunlar oynayacağız diye düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

STEVAN SAVİC: BİZİM İÇİN YARIN AKŞAMKİ MAÇ FİNAL GİBİ OLACAK Trabzonspor'un savunma oyuncusu Savic ise, "Yarın akşamki maç bizim için bir final gibi bir maç olacak. Hem takımımız hem de taraftarımız Trabzonspor'un Avrupa'da olmasını son derece hak ediyorlar. Trabzonsporlu oyuncular olarak bizlerde takımımızın Avrupa'da olabilmesi adına yarın akşam her şeyimizi ortaya koyacağız. Ben Trabzonspor'a gelmeden önce taraftarlarımızın neleri başardığını, neler yaptığını görmüştüm. Burayı seçme nedenlerinden bir tanesi de Trabzonspor taraftarının stadyumu rakipler adına oluşturduğu cehennem atmosferiydi. Benim de burayı seçme sebeplerimden biri buydu. Taraftarımızla birlikte elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz. Bizi desteklemelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.