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Abdullah Avcı: Yeni yönetim inanılmaz çalışıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Braga maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Avcı, Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yeni dönem için "Başkanın dünkü konuşmaları basına da net şekilde yansıdı. Bununla ilgili de çalışmalar yapıyor. Beşiktaş Kulübü, büyük bir kulüptür. UEFA nezdinde süreçler vardı. Önceki yönetim de çalışıyordu ama şu andaki mevcut yönetim yeni heyecanla inanılmaz şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı

Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Portekiz temsilcisi Braga ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bu sezon 11. resmi maçlarına çıkacaklarını söyleyen Avcı, “Bugüne kadar tam 21 farklı futbolcu ilk 11’de başladı. Belki yarın 22 olacak. Sakatlıklar nedeniyle böyle bir talihsizlik var. Bu bir bahane değil, savunma da değil. Çünkü bizim üzerimizde Beşiktaş forması var. Braga, son 10 yılda yalnızca 1 yıl hariç Avrupa Ligi’nde oynamış bir takım. Savunma ve hücumda beraber hareket eden bir takım. Bunun için yarın özellikle bizim de bu grupta ivme kazanmamız için, taraftarımız önünde iyi bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Özellikle kulüpte değişen durumla beraber iyi bir sonuç alarak hem Avrupa Ligi hem de Pazar günkü derbide iyi bir ivme kazanmak istiyoruz. Antrenman sonrasında sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alıp hem Braga hem de pazar günkü derbi maçı öncesinde sağlıklı bir kadro çıkaracağız” diye konuştu.

“SAKATLIKLARI VERİLERLE AÇIKLAYAMAZSINIZ”

Takımda yaşanan sakatlıklarla ilgili olarak konuşan Abdullah Avcı, “Antrenmanda nabızlara kadar takip edip, dinlenme verileriyle ikinci çalışmalara geçiyoruz. Sakatlıklarda zemin problemi olabilir, darbeler olabilir. Geçen hafta bilek burkulması ve darbe sakatlığı olmuştu. Burak’ın durumu zorlamaya bağlı oldu. Beslenme ve çalışma da durumu etkiliyor. Üst üste geldi hepsi. Dorukhan kendisine çok iyi bakan bir oyuncuydu ama onun için talihsizlik diyebiliriz, belki zemini söyleyebiliriz. Geldiğimizden bu yana teknolojik yatırım yapıyoruz. Dünyanın gittiği noktada gözlem çok önemlidir ama teknoloji olmadan hareket edemezsin. Bazı oyuncuların ağrı eşiği yüksektir. Caner’de de yırtık var ama oynayabiliyor, bazı oyuncular ise oynayamıyor. Bunu minimuma indirmek için çalışıyoruz ama sakatlıkların sebebini çok net şekilde söylemek doğru değil. Antrenmanlardaki veri ve planlamaya göre hareket ediliyor. İç sahada taraftarla beraber kazanma isteğiyle futbolcu kendisini zorlayabiliyor. Dorukhan’ın sakatlığını, Gökhan’ın elinin kırılmasını, Burak’ın ayağının çatlamasını verilerle açıklayamazsınız. Bir teknik adamın 5 senede yaşayacağı toplam sakatlığı 5 ayda yaşaması şanssızlık mı, bilemiyorum. Ben mevcut oyuncudan en iyi verimi almak için çalışıyorum şu anda. En iyisini yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“SAMİMİ DUYGULARI NEDENİYLE BAŞKANA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Beşiktaş’ta yaşanan seçimle ilgili olarak konuşan Abdullah Avcı, “Seçim ve yönetim değişikliği benim çok alışık olmadığım bir şey. Bunu burada yaşamış oldum. Fikret Orman’a, Beşiktaş Kulübü’ne beni kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Ahmet Ürkmezgil ve Ahmet Kavalcı burada bizimle sürekli ilgilendi. Onlara da teşekkür ediyorum. Ahmet Nur Çebi, benim 10 senedir tanıdığım, birbirimizin samimiyetine inandığımız bir isim. Dün de bizimle beraberdi. Buradaki samimi duyguları için kendisine teşekkür ediyorum. Onlar saha dışındaki sorunları çözmek için uğraşıyorlar. Biz de saha içindeki problemleri çözmek için uğraşıyoruz. Dün söylediği samimi duygular için net şekilde kendisine teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin dünkü konuşmasıyla ilgili de konuşan Avcı, “Başkanın dünkü konuşmaları basına da net şekilde yansıdı. Bununla ilgili de çalışmalar yapıyor. Beşiktaş Kulübü, büyük bir kulüptür. UEFA nezdinde süreçler vardı. Önceki yönetim de çalışıyordu ama şu andaki mevcut yönetim yeni heyecanla inanılmaz şekilde çalışıyor. Ben hayatımda hiçbir zaman vazgeçmedim. Buraya imza atarken de heyecanımı belli etmiştim. Bundan da vazgeçmedim ve hiçbir şekilde savunma yapmıyorum. Abdullah Avcı’nın sistemle, süreklilikle neler yapabileceğini biliyorsunuz. Beşiktaş, hazırlık maçında dahi kazanmak ister ve hedefi olan bir takımdır. Buradaki oyuncu grubuyla çalışmalarımızı vazgeçmeden sonuna kadar sürdüreceğiz” diyerek sözlerini sürdürdü.

“POZİSYONU OLMAYAN TAKIM, CITY'Yİ YENDİ”

Takımda performans düşüklüğü yaşayan Ljajic’in özel bir oyuncu olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, “Ankaragücü maçı öncesindeki milli takım performansı çok etkiliydi. Kendisi bana, ‘Takım kötü ben de kötüyüm’ demedi, ‘Ben de performansımdan memnun değilim’ dedi. Bu tür oyuncuların tabelayı değiştirmesi son derece önemli. Yetenekli bir oyuncu ve performansı bu kadar dalgalı olmamalıydı. Ama sadece Adem de değil. 10 maçta bizim performansımız da böyleydi. Herkes düşünüp çalışıp gerekeni yapacaktır. Çünkü 1-2 maç duyguları daha farklı noktalara götürecektir” diye konuştu. Braga maçına tamam ya da devam gözüyle bakmayacaklarını da söyleyen tecrübeli hoca, “Hiçbir şeye tamam mı devam mı diye bakılmaz. Hayat sana yeni fırsatlar ve yeni maçlar da sunuyor. Biz oyunun içindeki aklımızı nasıl kullanacağımıza bakacağız. Bu işi tamamen duygularınla oynayamazsın. Duygu ve aklı bu oyunun içine sokman gerekir. Pasın şiddetini, kontrolünü doğru ayarlayamıyorsan, istatistik al senin olsun. Wolverhampton’ın burada bize karşı pozisyonu yoktu, 3 gün sonra Premier Lig’de de Manchester City’yi yendiler. Burada belki de bize göre sıradan bir İngiliz takım olarak görünüyordu” açıklamasında bulundu.

“NECİP HER BÖLGEDE ELİNDEN GELENİ YAPTI”

Savunmadaki eksikliklerle ilgili de konuşan Avcı, “Savunmanın iyi olabilmesi için takım savunmasının doğru olması gerekiyor. Sadece savunma merkezindeki oyuncuların bireysel performansları başka bir şey. Necip buranın altyapısında yetişmiş, bu ülkenin tartışılan bir oyuncuyken, 280 antrenmanın 279’una çıkmış bir oyuncu. Mevki olarak farklı yerlerde oynamış ama çıktığında her şeyini veren bir oyuncudan bahsediyoruz. Roco sezon başında bana bir şeyler hayal ettirdi. Ama sonrasında yaşadığı sakatlıklar düşüşe sebep oldu. 21 oyuncu ilk 11’de görev aldı bu takımda. Erdoğan da son derece iyi gidiyor. Ama onu oynatsam, bu kez Roco bu kadar para alıyor neden oynamıyor denilecek” diyerek sözlerini tamamladı.

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