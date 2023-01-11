"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Avcı’ya destek için gelen bir taraftar, “Geçen sene sezon başında bizden destek ve sabır istedin. Fırtınalı denize geldin. Biz de seninle beraberiz. Burayı bırakıp kimseye, hiçbir yere gitmeye gerek yok. Her sene kupa alacağız diye bir şey yok. Biz bu takımı galibiyetlerle sevmedik. Bizi bırakıp hiçbir yere gitme hocam” sözleriyle seslendi.