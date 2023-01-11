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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abdullah Avcı’ya evi önünde taraftar desteği

Trabzonsporlu taraftarlar, camiada yaşanan kötü gidişat nedeniyle istifası konuşulan teknik direktör Abdullah Avcı’ya, evinin önünde toplanarak tezahüratlarla destek verdi. Balkona çıkarak taraftarları selamlayan Avcı, “Duygularınız, düşünceleriniz, destekleriniz için teşekkür ederim. Mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

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DHA
  • Abdullah Avcı’ya evi önünde taraftar desteği

    Spor Toto Süper Lig’de son haftalarda istikrarsız performans sergileyen ve son olarak ligde olarak Corendon Alanyaspor’a deplasmanda 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup olan bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı’nın son açıklamalarını istifa sinyali olarak değerlendiren taraftarlar, deneyimli teknik adama destek verdi.
  • Abdullah Avcı’ya evi önünde taraftar desteği

    AVCI BALKONA ÇIKTI

    Bordo-mavili takımın bu akşam saat 17.00’de yaptığı moralsiz idman sonrasında organize olan 100'ü aşkın taraftar, saat 21.30’da tecrübeli teknik adamın evi önünde toplandı. Avcı’nın evinin bulunduğu sokakta meşaleler yakıp, tezahüratlarda bulunan ve şarkılar söyleyen taraftarın desteği karşısında teknik direktör Avcı da evinin balkonuna çıktı.
  • Abdullah Avcı’ya evi önünde taraftar desteği

    "MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

    Avcı’ya destek için gelen bir taraftar, “Geçen sene sezon başında bizden destek ve sabır istedin. Fırtınalı denize geldin. Biz de seninle beraberiz. Burayı bırakıp kimseye, hiçbir yere gitmeye gerek yok. Her sene kupa alacağız diye bir şey yok. Biz bu takımı galibiyetlerle sevmedik. Bizi bırakıp hiçbir yere gitme hocam” sözleriyle seslendi.

     
  • Abdullah Avcı’ya evi önünde taraftar desteği

    Taraftarların ‘şampiyon teknik direktör’ tezahüratlarına karşılık Avcı, “Ben de sizi seviyorum. Duygularınız, düşünceleriniz, destekleriniz için teşekkür ederim. Mücadeleye devam edeceğiz” dedi.
  • Abdullah Avcı’ya evi önünde taraftar desteği

    TARAFTAR AVCI’NIN ŞARKISINI SÖYLEDİ, HOCA EŞLİK ETTİ

    Teknik adamı, taraftar derneklerinde ağırlama davetinde bulunan taraftarlar, Avcı’nın daveti kabul etmesi üzerine evinin önünden ayrıldı. Ayrılık sırasında şampiyonluk kutlamalarında Avcı’nın şarkısını seslendiren taraftarlara Abdullah Avcı da eşlik etti.
  • Abdullah Avcı’ya evi önünde taraftar desteği
  • Abdullah Avcı’ya evi önünde taraftar desteği
  • Abdullah Avcı’ya evi önünde taraftar desteği
  • Abdullah Avcı’ya evi önünde taraftar desteği
  • Abdullah Avcı’ya evi önünde taraftar desteği
  • Abdullah Avcı’ya evi önünde taraftar desteği
  • Abdullah Avcı’ya evi önünde taraftar desteği

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