Fenerbahçe takımının efsane futbolcularından olan Abdullah Çevrim, Fethiye'de geçirdiği kalp krizi nedeni ile hayatını kaybetti. 77 yaşındaki Abdullah Çevrim'in hayatı sevenleri tarafından araştırılmaya başladı. Peki, ünlü futbolcu Abdullah Çevrim kimdir? İşte detaylar...

ABDULLLAH ÇEVRİM KİMDİR?

Abdullah Çevrim, 20 Temmuz 1941'de Kırıkhan'da doğdu. "Kırıkhan Gençlik Kulübü"nde futbol kariyerine adım atan Çevrim, Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitim gördüğü sırada atletizmle ilgilenerek okullararası atletizm yarışmalarına katıldı. 100 metre koşuda Türkiye şampiyonluğu kazansa da, futbola olan ilgisi ağır bastığından kendini futbol alanında geliştirmeye başladı. Kara Harp Okulu'nda okurken Gençlerbirliği ile temasa geçti. Kırmızı-siyahlı kulübün yöneticileri Çevrim'i renklerine bağladı.

Gençlerbirliğ'nde savunmada görev yapan Çevrim, İstanbul'un büyük kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı. Fenerbahçe'den gelen transfer tekliflerini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki eğitimini sürdürmek istemesi sebebiyle birkaç yıl erteleyen Çevrim, 1966'da ligi 3. sırada bitiren Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye transfer oldu. Teknik direktör Abdullah Gegiç yönetiminde Fenerbahçe'de kazandığı ilk kupa, 1966-67 sezonunda kazanılan Balkan Kupası oldu.

1967-68 sezonunda göreve gelen Macar teknik direktör Ignác Molnár, Çevrim'i gol yollarında kullanmak için defanstan alıp forvete koydu. Aynı sezon Fenerbahçe'nin hem lig hem de kupa şampiyonu olan kadrosunda yer alan Çevrim, 1968-1969 Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Manchester City'yi eleyen Fenerbahçenin forvetiydi.

1969'da Traian Ionescu'nun yönetimindeki Fenerbahçe'yle TSYD Kupası şampiyonluğu yaşayan Çevrim, 1969-70 sezonunda ise ikinci lig şampiyonluğunu yaşadı. 1970-1972 sezonunda MKE Ankaragücü'nde oynadıktan sonra bu takımda faal futbol yaşamını sona erdirdi ve futbol yazarlığına başladı.



Millî formayı ilk kez Gençlerbirliği'nde top koştururken millî olan Çevrim, millî formayı ilk kez 16 Aralık 1962'de Etiyopya ile deplasmanda oynanan ve 0-0 sonuçlanan özel maçta giydi. Millî formayı son kez 23 Ekim 1968'de Kuzey İrlanda karşısında 4-1 kaybedilen 1970 Dünya Kupası elemeleri maçında giyen Çevrim, 6 kez A Millî ve 4 kez de ümit millî takımda mücadele etti. Çevrim'in ümit millî takımda 2 golü bulunmaktadır.