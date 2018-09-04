Galatasaray'ın transfer sezonunda bir forvet oyuncusunun kadrosuna katamamış olmasının yankıları sürerken, Asbaşkan Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'le aralarının bozuk olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Fatih Terim'in 4-0'lık Trabzonspor mağlubiyeti sonrası sarf ettiği sözler yönetime bir eleştiri olarak değerlendirilirken, tecrübeli teknik adam ile Albayrak'ın arasının açıldığı iddia edildi.

Hürriyet'e açıklama yapan Albayrak bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

Tecrübeli yönetici, "Dünya bir araya gelse Fatih Terim'le aramız bozulmaz. Bizim aramızda problem, sorun olmaz. Biz kader birliği yaptık. Sonuna kadar da yapmaya devam edeceğiz. Her an iletişim kuruyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Hepimiz Galatasaraylıyız." şeklinde konuştu.

Forvet transferini çok istemelerine rağmen gerçekleştiremediklerini belirten Albayrak, "Bizler bu görevi layığı ile yapmaya çalışıyoruz. Aynı zaman da bizler de iyi bir Galatasaray taraftarıyız. Fatih Hocam ile birlikte Galatasaray'ı 22. şampiyonluğuna ulaştırmak için uyumlu bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Galatasaray, milli aranın ardından Süper Lig'de 4'te 4 yapan Kasımpaşa'yla karşılaşacak.

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