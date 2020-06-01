Abdurrahim Albayrak'ın dolandırılmasıyla ilgili 1 kişi daha tutuklandı - İSTANBUL

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Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Albayrak'ın telefonla aranıp yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yardım toplama bahanesiyle 40 bin lira dolandırması olayına ilişkin çalışmasını sürdürdü.Bu kapsamda, Albayrak'ı arayan kişinin telefon hattı sahibi Barış Ö. olduğu belirledi.Ekipler, 22 Mayıs'ta Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallasi Kızılay Caddesi'nde şüpheli Barış Ö'yü yakaladı.Şüphelinin yapılan üst aramasında cep telefonu ve sim kart, taşınabilir bellek ve 2 banka kartı ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.- OlayGalatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı telefonla arayan ve kendisini bir ilçenin belediye başkanı olarak tanıtan bir kişi koronavirüs salgını nedeniyle yardım topladığı bahanesiyle 40 bin lira dolandırmış, Albayrak'ın şikayeti üzerine 28 Nisan'da Abdulvahap B. ve Fatih Y. yakalanmıştı.Gözaltına alınan şüphelilerden Abdulvahap B. tutuklanırken Fatih Y. hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.