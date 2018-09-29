Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendikleri maçta zor bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Albayrak, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üç puan aldıklarını için mutlu olduklarını dile getirerek, "Zor oldu ama 3 puan almasını bildik. Çok gol kaçırdık. Belki de sezonun rekorunu kırabileceğimiz bir maçtı ama olmayınca olmuyor." dedi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mücadelesinden ötürü kutlayan Albayrak, "Çok iyi direndiler ve mücadele ettiler. Bizim için çok önemli bir maçtı, geçen hafta puan kaybetmiştik. Bu hafta parolamız yüzde yüz üç puandı ve onu aldık. Salı günü Porto'ya gidiceğiz. Oradan da iyi bir skorla döneceğimize inanıyorum, iyi hazırlandık." diye konuştu.

Albayrak, iyi bir takım olduklarını ve zamanla daha da iyi olacaklarını aktararak, şöyle konuştu: "Bugün gerçekten zor bir galibiyet aldık. Bir an önce gidip dinlenmek istiyorum. İlk dakikalarda direkten dönen bir top var. Çok müsait pozisyonları değerlendiremedik. Arkadaşlarımı mücadelerinden dolayı tebrik ediyorum. Porto'ya gitmeden önce böyle bir morale çok ihtiyacımız vardı. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Cuma günü işlerinden çıkıp, geldiler.

"Emre Akbaba'nın sakatlanarak oyundan çıktığının hatırlatılması üzerine Albayrak, "Emre Akbaba sakatlanınca maçı bırakıp soyunma odasına koştum. Doktorlarıyla konuştum. Darbe almış ama ciddi bir şeyi yok. İnşallah Porto maçına yetişecek. Kendisi sakatlanıp çıktığı için çok üzüldü. İyi ki de hoca çıkarmış. Üzerine gitse, belki daha kötü olabilirdi. Allah her kulübe böyle oyuncular nasip etsin. Hep sahada kalıp görev almak istiyor." ifadelerini kullandı.

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