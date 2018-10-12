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Abdurrahim Albayrak'tan Gomis'e cevap!

Bafetimbi Gomis'in, ısrarla zam istediğini belirten Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Kendisine 'Ülkenin halini biliyorsun, bu şartlarda sana zam yapamayız' dedim. Bana 'Bu benim problemim değil' cevabını verdi" dedi

12 Ekim 2018 Cuma, 12:14 | Güncelleme:

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, olaylı şekilde takımdan ayrılan Bafetimbi Gomis'in yönetimi hedef alan açıklamalarına cevap verdi.

Sezonu gol kralı olarak tamamlamasının ardından Fransız oyuncunun değiştiğini ve ısrarla zam istediğini belirten Albayrak, "Bafetimbi Gomis'e 'Ülkenin halini biliyorsun, bu şartlarda sana zam yapamayız' diye söyledim. Kendisi de bana 'Bu benim problemim değil' dedi.

Bunun üzerine 'Galatasaray'ın halini biliyorsun' dedim, ama yine 'Beni ilgilendirmez' yanıtı verdi" açıklaması yaptı.

"MUTLAKA TELAFİ EDECEĞİZ"

Albayrak, Galatasaray'dan yıllık 3 milyon 350 bin euro kazanan Gomis'in zam isteğine karşılık bulamayınca sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılması talebiyle karşılarına geldiğini söyledi.

Sözleşmesi sonunda Gomis'in 37 yaşında olacağını vurgulayan tecrübeli yönetici, "37 yaşına kadar Gomis'i ne yapacaktık? Galatasaray'ın her kuruşunun hesabını yapmak zorundayız" ifadesini kullandı.

Gomis'in yerine forvet alamamalarına herkesten fazla üzüldüğünü de belirten Albayrak, "Devre arasında inşallah bunu telafi edeceğiz" diyerek golcü sözü verdi.

GALATASARAY ZORU SEVER

Galatasaray'ın ligde ve Avrupa'da zorlu bir fikstüre girdiğinin ifade edilmesi üzerine Abdurrahim Albayrak, "Fatih Terim hocamız her zaman zor ve imkansızları başarmıştır. Bu zorlu takvim içinde 21 günde 6 maç... Yine farkımızı ortaya koyacağız" dedi.

Albayrak, Fenerbahçe derbisi için de "Alnımızın akı ile çıkacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

4'TE 4 YAPTI

Suudi Arabistan'ın El Hilal takımına 6 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Bafetimbi Gomis, çıktığı 4 lig maçında 4 gol atmayı başardı ve geçen sezonki başarılı performansını devam ettirdi.

G.SARAY'DA NE YAPTI?

Spor Toto Süper Lig'deki 21. şampiyonlukta önemli katkısı bulunan Gomis, geçen sezon 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı oldu. Fransız futbolcu, lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu unvanını aldı. Ligde sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gol atamadı. Geride kalan sezonda Galatasaray'dan 6.4 milyon euro para kazandı.

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