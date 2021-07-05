Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Vitor Pereira'yı oturturken, arayış sürecinde Sarı Lacvivertliler'in Palmeiras'ın teknik patronu Abel Ferreira'ya teklif yaptığı ortaya çıktı. Teklifi ise Ferreira, Brezilya basınına açıkladı.

Fenerbahçe'den teklif aldığını itiraf eden Ferreira, "Bana teklif yaptılar. 2.5 milyon euro önerdiler ancak kabul etmedim. Palmeiras bir yaşam biçimi. Burada kendimi iyi hissettiğim sürece ayrılmam" ifadelerini kullandı.

Palmeiras'ta yapacak daha işi olduğunu söyleyen Ferreira, "İşler ters giderse ve sorumlusu ben olursam, bu teklifleri reddettiğim gibi buradan da ayrılırım" ifadelerini kullandı.

42 yaşındaki teknik adam, 2020'den bu yana çalıştırdığı Palmeiras ile Libertadores Kupası'nı kazandı. Ferreira daha önce Sporting, Braga ve PAOK'ta da görev aldı.