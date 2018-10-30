Aberdeen - Hamilton maçı heyecanı

Aberdeen ve Hamilton, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü İskoçya Premiership maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:45. Aberdeen 12 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Hamilton 7 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Aberdeen, son 4 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Hamilton, geride kalan 6 maçta 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 551 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Aberdeen kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.00, Hamilton sahadan galip ayrılırsa 7.00 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Aberdeen son haftadaki Hearts müsabasında 2-0 yenildi.

Hamilton ise Kilmarnock karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Aberdeen, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 4 gol yedi.

Hamilton, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hamilton 2 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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