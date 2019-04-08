Zafer Samancı'nın haberine göre, olay Halkapınar ilçesine bağlı Körlü Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre 42 yaşındaki Hüseyin Akavcı, 31 Mart yerel seçimlerinde Körlü mahallesine muhtar adayı oldu. Hüseyin Akavcı seçimi az bir oy farkıyla kaybetti. Seçimlerin üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen Hüseyin Akavcı’nın kardeşi 38 yaşındaki Mustafa Akavcı, yenilgiyi hazmedemeyerek mahalle sakinleri ile tartıştı.

Aynı konu nedeni ile komşusu 38 yaşındaki Hüseyin Ercan ile de tartışan Akavcı ‘Sen abime oy vereceğini söyleyip bize söz verdin. Ama karşı adaya oy vermişsin’ dedi.



Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Akavcı yanında bulunan silahla Şükrü Ercan’a 3 el ateş etti. Kurşunlarda biri başına isabet eden Şükrü Ercan ağır yaralandı. Ambulansla ilçe hastanesine kaldırılan talihsiz adam daha sonra Konya Meram Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi

Olayın ardından kaçan Mustafa Akavcı ise Karayusuf Mahallesi’nde ormanlık alan içerisinde Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.