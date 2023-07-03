Gökhan Öcal, belinden çıkardığı tabancayla ablasına ateş etti. Fadime Öcal hayatını kaybetti, Gökhan Öcal da suç aleti ile teslim oldu. Tutuklanan Gökhan Öcal hakkında "kardeşi kasten öldürme" suçlamasıyla dava açıldı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında Gökhan Öcal ile avukatı hazır bulundu.

"YİNE OLSA HESABINI SORARDIM"

Mahkemede savunma yapan Öcal, "Eski savunmamın arkasındayım. Kendisi başka erkeklere uygunsuz fotoğraflarını atıyordu. Bunun hesabını sormak isterken böyle bir olay yaşandı. Yine olsa hesabını sorardım. Korkutmak isterken silah ateş aldı. Kendisinin ettiği küfürler ve hakaretler, beni çok öfkelendirmişti. Çevredeki insanların yüzüne bakamaz hale gelmiştim" dedi.