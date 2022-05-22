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Haberler Gündem 3. Sayfa Ablası tabancayla vurdu
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Tartıştığı ablası tabancayla vurdu

Tekirdağ Çorlu'da abla kardeşin tartışması kanlı bitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle abla, kardeşini tabancayla vurdu. Ağır yaralanan genç hastanede tedavi altına alındı

Ablası tabancayla vurdu
Ablası tabancayla vurdu
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İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, ablası tarafından silahla vurulan genç ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kemalettin Mahallesi Fabrika Sokak'taki bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, abla E.T. ile erkek kardeşi E.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine E.T., kardeşi E.E.'ye tabancayla iki el ateş açtı.

Yaralanan E.E. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan E.E.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Abla E.T. ise olayı gerçekleştirdiği tabancayla birlikte emniyet güçleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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