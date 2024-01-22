Aboubakar'a bu kez ABD'den talip!
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincet Aboubakar ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor
Giriş: 22.01.2024 - 19:06 Güncelleme: 22.01.2024 - 19:06
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Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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Kamerunlu futbolcu, Afrika Uluslar Kupası'nda yer alsa da sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemedi.
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Aboubakar için son iddia ise Afrika basınından geldi. Africa Foot'ta yer alan habere göre golcü oyuncuya ABD MLS ekibi Los Angeles Galaxy talip oldu.