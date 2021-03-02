Aboubakar'dan değişiklik tepkisi!

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Kartal'ın galibiyet golünde Atiba'ya asist yapan Vincent Aboubakar, 85. dakikada oyundan alınırken yedek kulübesine tepki gösterdi.

Kamerunlu golcü yerini N'Koudou'ya bırakırken sinirli şekilde kulübeye geçti.

SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, konuyla alakalı maçın ardından "Bazen oyuncular sadece bireysel düşündükleri için bazı tepkiler verebiliyorlar. Rachid'i geçen bir çıkardım, o da tepki gösterdi. Oynamak istiyor, çıkmak istemiyor ama bizim de düşünmemiz gereken 30 tane oyuncu var." dedi.