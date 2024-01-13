Aboubakar'dan kötü haber
Bugün başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası öncesi Kamerun Milli Takımı'nda Vincent Aboubakar şoku yaşanıyor. Yıldız futbolcunun dün akşamki idmanda sakatlık yaşadığı bildirildi.
Giriş: 13.01.2024 - 11:42 Güncelleme: 13.01.2024 - 11:53
Kamerun basınına yansıyan haberlerde, 31 yaşındaki golcü oyuncunun sakatlığının ciddi olduğu ve turnuvayı kaçırabileceği ifade edildi.
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve adı Brezilya ekibi Gremio ile anılan Aboubakar'ın sakatlığının olası transferini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.
Vincent Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 maça çıkıp 11 gol kaydetmişti.