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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Aboubakar'dan kötü haber - Beşiktaş Haberleri

        Aboubakar'dan kötü haber

        Bugün başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası öncesi Kamerun Milli Takımı'nda Vincent Aboubakar şoku yaşanıyor. Yıldız futbolcunun dün akşamki idmanda sakatlık yaşadığı bildirildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.01.2024 - 11:42 Güncelleme: 13.01.2024 - 11:53
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        Aboubakar'dan kötü haber
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        Kamerun basınına yansıyan haberlerde, 31 yaşındaki golcü oyuncunun sakatlığının ciddi olduğu ve turnuvayı kaçırabileceği ifade edildi.

        Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve adı Brezilya ekibi Gremio ile anılan Aboubakar'ın sakatlığının olası transferini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

        Vincent Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 maça çıkıp 11 gol kaydetmişti.

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