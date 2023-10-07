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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Aboubakar'dan Şenol Güneş'e veda mesajı - Beşiktaş Haberleri

        Aboubakar'dan Şenol Güneş'e veda mesajı

        Sürpriz bir kararla istifa eden Şenol Güneş'e, Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar sosyal medya hesabından veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 14:45 Güncelleme: 07.10.2023 - 14:45
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        Aboubakar'dan Şenol Güneş'e veda mesajı
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        Beşiktaş'ta ikinci döneminde istediği başarılara ulaşamayan ve son zamanlarda iyi sonuç almayan Şenol Güneş takımdan ayrılmıştı.

        Beşiktaş'ın, Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Şenol Güneş'in ayrılığının ardından sosyal medya hesabından veda paylaşımda bulundu.

        Şenol Güneş'le beraber bir fotoğrafını paylaşan Vincent Aboubakar, "Her şey için teşekkürler." paylaşımında bulundu.

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