Dakikalar 66'yı gösterdiğinde bir kez daha savunma arkasına sarkan Aboubakar ceza sahasına girdi. Aboubakar, uygun pozisyondaki Choupo-Moting'e pasını attı. Choupo-Moting de ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-3.