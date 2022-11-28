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Aboubakar girdi, Kamerun Sırbistan karşısında geri geldi

Kamerun - Sırbistan maçının dakika dakika özeti HTSPOR'da. Dünya Kupası'nda ilk maçlarını kaybeden Kamerun ile Sırbistan ile yenişemedi! 3-1 geriye düşen Kamerun'da maçı Abobuakar değiştirdi!

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  • Aboubakar girdi, Kamerun Sırbistan karşısında geri geldi

    2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Kamerun ile Sırbistan 3-3 berabere kaldı.
  • Aboubakar girdi, Kamerun Sırbistan karşısında geri geldi

    Al Janoub Stadı'ndaki mücadeleye Sırbistan iyi başladı. 11. dakikada Sırbistan'ın hücumdaki etkili ismi Mitrovic, sol kanattan ceza sahasına girdi. 
  • Aboubakar girdi, Kamerun Sırbistan karşısında geri geldi

    Rakibinden kurtulan Mitrovic, sol ayağıyla çaprazdan sert vurdu, top ters direğin içine çarparak oyun alanına geri döndü. 
  • Aboubakar girdi, Kamerun Sırbistan karşısında geri geldi

    17. dakikada Mitrovic bir kez daha Kamerun kalesini yokladı, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
  • Aboubakar girdi, Kamerun Sırbistan karşısında geri geldi

    Sırbistan'ın baskısından kurtulan Kamerun 29. dakikada golü buldu. Sol kanattan Kunde'nin kullandığı kornerde Nkoulou kafa ile topu arka direğe indirdi, boş pozisyondaki Castelletto meşin yuvarlağı ağlara yolladı.
  • Aboubakar girdi, Kamerun Sırbistan karşısında geri geldi

    Kamerun 43. dakikada Kunde ile net fırsatı kullanamadı. Hızlı gelişen atakta ceza sahasına giren Kunde'nin şutu kaleci Milinkovic'ten döndü. Kunde bir kez daha vurdu, topu auta yolladı.

     

     
  • Aboubakar girdi, Kamerun Sırbistan karşısında geri geldi

     Sırbistan ilk yarının uzatma dakikalarında 2 gol buldu. 45+1. dakikada sol kanattan Tadic'in kullandığı serbest vuruşta altı pas önünde iyi yükselen Pavlovic kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı.
  • Aboubakar girdi, Kamerun Sırbistan karşısında geri geldi

     45+3'te ise Zivkovic'in pasıyla Kamerun ceza sahası önünde topla buluşan Milinkovic-Savic düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı.
  • Aboubakar girdi, Kamerun Sırbistan karşısında geri geldi

    Sırbistan 53'te 3. golünü buldu. Kamerun orta sahasında kapılan topla başlayan atakta ceza sahasında topla buluşan Milinkovic-Savic, sağındaki Zivkvic'e pasını verdi. 
  • Aboubakar girdi, Kamerun Sırbistan karşısında geri geldi

    Zivkovic'te altı pas içinde boş pozisyondaki Mitrovic'e pasını yolladı. Golcü oyuncu, boş kaleye topa gönderdi: 1-3.
  • Aboubakar girdi, Kamerun Sırbistan karşısında geri geldi

    Kamerun'da 55. dakikada oyuna giren Aboubakar, Kamerun'u ayağa kaldırdı.

     
  • Aboubakar girdi, Kamerun Sırbistan karşısında geri geldi

    63'te golünü atan Abuobukar, 66. dakikada da asistini yaptı. Savunma arkasına sarkan Abuobakar önce rakibinden kurtuldu, ardından da aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden ağlara gönderdi: 2-3.
  • Aboubakar girdi, Kamerun Sırbistan karşısında geri geldi

    Dakikalar 66'yı gösterdiğinde bir kez daha savunma arkasına sarkan Aboubakar ceza sahasına girdi. Aboubakar, uygun pozisyondaki Choupo-Moting'e pasını attı. Choupo-Moting de ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-3.

     
  • Aboubakar girdi, Kamerun Sırbistan karşısında geri geldi

    İlk maçlarını kaybeden iki takım, bu beraberlikle gruptaki ilk puanlarını aldı.

    Al Janoub Stadı'ndaki karşılaşmayı 39 bin 789 kişinin izlediği açıklandı.
  • Aboubakar girdi, Kamerun Sırbistan karşısında geri geldi

    Stat: Al Janoub

    Hakemler: Muhammed Abdulla, Muhamed Al Hammadi, Hasan Al Mahri (Birleşik Arap Emirlikleri)

    Kamerun: Epassy, Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo, Hongla (Dk. 55 Aboubakar), Anguissa (Dk. 81 Gouet), Kunde (Dk. 67 Ondoua), Mbeumo (Dk. 81 Nkoudou), Ekambi (Dk. 67 Bassogog), Choupo-Moting

    Sırbistan: Vanja Milinkovic, Milenkovic, Veljkovic (Dk. 78 Babic), Pavlovic (Dk. 55 Stefan Mitrovic), Maksimovic, Lukic, Zivkovic (Dk. 78 Radonjic), Kostic (Dk. 90+2 Djuricic), Tadic, Milinkovic-Savic (Dk. 79 Grujic), Aleksandar Mitrovic
  • Aboubakar girdi, Kamerun Sırbistan karşısında geri geldi

    Goller: Dk. 29 Castelletto, Dk. 64 Aboubakar, Dk. 66 Choupo-Moting (Kamerun), Dk. 45+1 Pavlovic, 45+3 Milinkovic-Savic, Dk. 53 Mitrovic (Sırbistan)

    Sarı kartlar: Dk. 24 Nkoulou, Dk. 30 Bassogog (Yedek kulübesinde) (Kamerun), Dk. 45+4 Jovic (Yedek kulübesinde), Dk. 90+3 Milenkovic (Sırbistan)

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