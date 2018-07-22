Kadrosuna etkili bir forvet katmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar için Porto ile ilk ciddi teması kurdu.

Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Kamerunlu golcüyü tekrar kiralamak isteyen Siyah-Beyazlılar, Portekiz ekibinden kiralama ücreti olarak 4 milyon Euro yanıtını aldı. Bu transfer için 3 milyon Euro civarında bir bütçe belirleyen başkan Fikret Orman ve kurmaylarının Porto'dan indirim talep edeceği öğrenildi.

3.3 MİLYON EURO ALIYORDU



Öte yandan Aboubakar'ın da Beşiktaş'tan talepleri netleşti. İlk geldiği dönemde Kartal'dan 3.3 milyon Euro kazanan golcü futbolcunun bu kez senelik 3.5 milyon Euro istediği ve bu fiyatın altına düşmeye sıcak bakmadığı bildilrildi.

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