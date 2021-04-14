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Beşiktaş'ta Aboubakar ilk 11'de zor

Beşiktaş’ta sakatlığı süren Vincent Aboubakar’ın tedavisi sürüyor. Kamerunlu oyuncu bugün yapılan antrenmanda da takımdan ayrı çalıştı. Aboubakar'ın MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de oynamasının zor olduğu belirtildi

Aboubakar'ın son durumu - Beşiktaş haberleri
DHA

Beşiktaş, Süper Lig'in 35'inci haftasında cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bu arada, bugün de bireysel koşu çalışması yapan Aboubakar'ın son durumunun yarınki kontrollerin ardından netlik kazanacağı, ancak ilk 11'de oynamasının zor olduğu belirtildi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ve şut çalışması ile tamamlandı.

ABOUBAKAR YİNE TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Siyah-beyazlılarda sağlık durumu merakla beklenen Vincent Aboubakar, bugün de takım antrenmanında yer almadı ve bireysel antrenör eşliğinde koşu çalışması yaptı. Kamerunlu golcünün son durumunun yarın yapılacak kontrollerinden sonra netlik kazanacağı belirtildi. Yıldız futbolcunun Ankaragücü maçı kadrosuna alınsa bile ilk onbirde oynatılması beklenmiyor.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayarak kampa girecek.

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