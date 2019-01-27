Evkur Yeni Malatyaspor'un transfer görüşmesi yaptığı Fransız futbolcu Aboubakar Kamara, geçirdiği ameliyat sonrasında narkozun etkisiyle adını sayıklayan taraftar Batın Çetin'i telefonla görüntülü aradı.

Sarı-siyahlı takımın Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon Göztepe ile deplasmanda yaptığı maçtan dönerken kaza geçiren Batın Çetin, ikinci kez burnundan ameliyat edildi.

Batın, ameliyattan sonra narkozun etkisindeyken "Aboubakar geldi mi?" diyerek, Evkur Yeni Malatyaspor'un transfer gündeminde olan İngiltere'nin Fulham takımında forma giyen Kamara'nın adını sayıkladı.

Kulüp başkanı Adil Gevrek, transfer görüşmesi yaptığı 23 yaşındaki futbolcuya Batın'ın videosunu izletti. Bundan etkilenen Kamara, telefonla görüntülü aradığı genç taraftar ile konuştu.

Batın'a durumunu soran Kamara, "İnşallah daha iyi olacaksın. Videonu gördüm. Kalbime dokundu." dedi.

Genç taraftarın "Malatyaspor'a gelecek misin?" sorusuna "Bilmiyorum." diyen Kamara, Batın'ın "Seni Malatyaspor'da görmek istiyorum." demesi üzerine, "Neden olmasın. İnşallah." cevabını verdi.