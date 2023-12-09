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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Aboubakar neden 11'de yok? Rıza Çalımbay açıkladı... - Beşiktaş Haberleri

        Aboubakar neden 11'de yok? Rıza Çalımbay açıkladı...

        Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 18:24 Güncelleme: 09.12.2023 - 18:24
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        Çalımbay'dan Aboubakar açıklaması!
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        Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

        Zirve yarışı için kazanmalarının şart olduğunu söyleyen Çalımbay, "Bugün kimin oynayıp oynamadığı önemli değil, önemli olan kazanmamız. Bunun için her şeyi yapacağız. Oyuncu değişiklikleri yaptık. Sakat arkadaşlarımızın hepsi yakında gelecek. Tam olunca daha iyi olacağız. Şu anda bir sıkıntımız yok. Hepimiz bu maçı düşünüyoruz, önemini biliyoruz ve kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Yukarıya gitmek istiyorsak kazanmamız gerekiyor." dedi.

        ABOUBAKAR NEDEN OYNAMIYOR?

        Vincent Aboubakar'ın ilk 11'de olmaması hakkında konuşan Çalımbay, "Bir oyuncu oynamayabilir. Her şey olabilir. Söyleyecek bir şey yok. Başka şeyler düşünebiliriz. Ufak bir problemi olabilir. Kadromuz bu. En iyisini yapacağız. Sonradan girenlerin de faydası olacak. Ankaragücü maçında ikinci yarı aldığımız oyuncularla iyi oynadık, puan aldık. Kim oynamış, oynamamış önemli değil. Tek amacımız kazanmak." ifadelerini kullandı.

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