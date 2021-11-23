BAE'den Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yatırım planı 0:00 / 0:00

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Varlık fonlarının Türkiye yatırımlarına ilgisinin, uzun süredir problemli olan iki ülke ilişkilerinin ağustos ayında Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşme sonrası yumuşamasıyla ortaya çıktığı belirtiliyor.

Yatırım tartışmaları, geçtiğimiz on yılın büyük bölümünde Suriye ve Libya'daki çatışmaların başını çektiği her konuda anlaşmazlık yaşayan iki ülke arasındaki ilişkilerde bir restorasyona dair mesajlar barındırıyor.

Kaynaklara göre olası anlaşmalar, Türkiye'nin BAE'de yasaklanan Müslüman Kardeşler'e verdiği destek ve BAE'nin 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin arkasındaki ülke olduğu suçlamalarıyla neredeyse duran ilişkilerin tekrar inşa edilmesi için bir yol olabilir. Türkiye'nin BAE'yi FETÖ Darbesi'nin arkasındaki ülke olarak tanımlaması sonrası 2016'da ilişkiler en düşük seviyeye ulaşmıştı.

BAE'NİN EN BÜYÜK VARLIK FONLARI

Son haftalarda Türk yatırımlarını izleyen fonlar arasında, Abu Dabi Yatırım Otoritesi ve tahmini varlıkları 686 milyar dolar olarak tahmin edilen Emirlik'in en büyük varlık fonu ADIA ve ADQ bulunuyor.

Kaynaklardan biri, ADQ'nun tek başına sağlık ve fintech hedeflerine 1 milyar dolar harcamayı düşündüğünü söyledi. Tahmini 110 milyar dolarlık varlığa sahip ADQ, ADIA ve Mubadala Investment Co.'dan sonra Emirlik'in üçüncü en büyük devlet varlık fonu.

ADQ ve Türk hükümetinin yatırım ofisi yorum yapmaktan kaçındı.

BAE'nin borsada işlem gören ikinci en değerli şirketi International Holding Co. veya IHC, sağlık ve endüstriyel sektörlerdeki yatırım fırsatlarının değerlendirildiğini söyledi. Sözcü, "Türkiye bizim için büyük bir yatırım fırsatı olabilecek en önemli gıda işleme tesislerinden birine sahip" dedi.

Bir diğer kaynağa göre ise diğer yatırım fonu Abu Dabi Kraliyet Grubu'nun bir parçası olan ve 1 milyar dolara kadar yatırım yapabilecek kuruluş Chimera Investments LLC.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ağustos ayında sürpriz bir görüşme yapan BAE'nin ulusal güvenlik danışmanı Şeyh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, aynı zamanda ADQ, IHC ve Royal Group'un başkanı.

ADQ'nun geçen yıl yaklaşık %22 hissesini satın aldığı Dubai merkezli lojistik şirketi Aramex PJSC, bu ayın başlarında, MNG Kargo'yu devralmak için görüştüklerini söylemişti.

ABU DABİ VELİAHT PRENSİ YARIN TÜRKİYE'DE

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Öte yandan BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, bin Zayid'in, yarın Türkiye'de resmi temaslarda bulunacağı belirtildi.

İkili ilişkilerin yanı sıra Türkiye ile BAE arasında çeşitli alanlardaki iş birliği ve ortak çalışmaları artırma olanaklarının ele alınacağına işaret edilen haberde, ayrıca iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular ile gelişmelerin de görüşüleceği vurgulandı.