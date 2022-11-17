Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun son yarışı olan Abu Dhabi'de güneşli bir hafta sonu bizleri bekliyor.

Hava tahminleri, üç günde de havanın güneşli olacağını ve sıcaklığın 32 dereceyi bulacağını gösteriyor. Beklentilerde yağış ihtimali bulunmuyor ancak rüzgarın yarış günü kuvvetleneceği tahmin ediliyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanında sıralamalar ise şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 429 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 290

3. Sergio Perez (Meksika): 290

4. George Russell (Büyük Britanya): 265

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 240

Takımlar

1. Red Bull: 719

2. Ferrari: 524

3. Mercedes: 505

4. Alpine: 167

5. McLaren: 148