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Haberler Gündem 3. Sayfa Aç ayılar evleri talan etti
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Rize'de aç kalan ayılar yayla evlerini talan etti

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Verçenik Yaylası'nda aç kalan ayılar, girdikleri yayla evlerini talan etti.

Aç ayılar evleri talan etti
Aç ayılar evleri talan etti
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İHA

Verçenik Yaylası'ndaki evini yayla sezonu öncesinde görmek eksiklerini tamamlamak için hafta sonu yaylaya çıkan Zeki Altun, evinin ve evinin yanında bulunan elektrik enerjisi temin ettiği güneş enerji panellerini ayılar tarafından talan edildiğini gördü.

Her yıl aynı şeyi yaşadıklarını ve ayı saldırılarıyla ilgili nasıl bir tedbir alınacağını bilmediklerini ifade eden Zeki Altun, "Ayılar kapıyı kırıp evi paramparça etmiş. Evin içi talan olmuş. Sadece benim evimi paramparça etmediler. 5-6 arkadaşımızın da evine girmişler. Tedbir alamıyoruz. Ayı olduğunu bilmesek insan yaptı diyeceğiz. İnsan insana böyle zulüm etse dayanamayız. Bunun cezasının verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunları yetkililer kontrol etmesi lazım. Her yıl aynı şey yazık günah" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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