AC Kajaani - Haka maçı ne zaman?

Finlandiya Ykkönen maçında AC Kajaani ile Haka, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 21 puanlı AC Kajaani 8. sırada bulunuyor, Haka 30 puana sahip ve 5. sırada. AC Kajaani, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Haka, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 413 kodlu maçta; İddaa oynayanlar AC Kajaani kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.20, Haka sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler.

AC Kajaani son hafta oynanan KPV maçında 3-0 yenildi.

Haka ise Oulu maçında 2-2 berabere kaldı.

AC Kajaani, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 12 gol yedi.

Haka ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Haka, 9 gol atarken 14 gol yedi.

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