Aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi - MUĞLA

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Siteler Mahallesi'nde görülen yaklaşık 10 yaban domuzu, gece saatlerinde evlerin, iş yerlerinin ve bir alışveriş merkezinin olduğu alandaki çöplerin yakınlarında yiyecek aradı.Caddede ilerleyen domuzlar, sahil tarafında gözden kayboldu.Armutalan Mahallesi'nde bazı mahalle sakinleri ise evlerinin balkonundan bir domuza ekmek verdi.