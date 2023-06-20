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Aç karnına ilaç içmek zararlı mıdır, hangi ilaçlar aç karnına içilebilir?

İlaçların vücutta düzgün emilip kana hızlı karışması için vaktinde alınması oldukça önemlidir. İlaç ne kadar çabuk emilirse bağırsaklarda o kadar hızlı etki eder. Bu noktada hangi ilaçların aç veya tok alınması gerektiği bilinmelidir. Bazı ilaçlar aç içilebiliyor olsa bile bazıları tam tersi tok karnına içilmelidir. Peki, aç karnına içilen ilaçlar zararlı mıdır?

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  • Aç karnına ilaç içmek zararlı mıdır, hangi ilaçlar aç karnına içilebilir?

    Bazı ilaçlar tok karnına alınması gerekirken, bazıları aç karnına içilmelidir. Tok karnına içilmesi gereken ilaçlar genellikle ağrı kesicilerdir. Ağrı kesici ilaçların çoğunun içerisinde "prostoglandin" adı verilen ve bazı türleri mide ağrısına neden olan bir bileşik bulunur. Prostoglandin mideye ağır gelerek ağrı yapabilir. Bu nedenle ağrı kesicilerin aç karnına içilmesi tavsiye edilmez.
  • Aç karnına ilaç içmek zararlı mıdır, hangi ilaçlar aç karnına içilebilir?

    KUVVETLİ AĞRI KESİCİLER AÇ KARNINA İÇİLMEMELİ

    Özellikle aspirin gibi kuvvetli ağrı kesicilerin aç karnına alınması ülser, gastrit, kanama ve hatta nadiren mide denilmesine neden olabilir. Ağrı kesiciler mutlaka tok karnına ve bol su ile tüketilmelidir. 
  • Aç karnına ilaç içmek zararlı mıdır, hangi ilaçlar aç karnına içilebilir?

    TOK KARNINA İÇİLEN İLAÇLAR DEĞİŞEBİLİYOR

    Antibiyotiklerden bir kısmı aç karnına alınabiliyor, ancak antibiyotiğin türüne göre değişmekle beraber eczaneye ve uzmana başvurulması gerekir. Bazı diyabet ilaçları kullanılırken aç karnına içilmesi gerekir. 
  • Aç karnına ilaç içmek zararlı mıdır, hangi ilaçlar aç karnına içilebilir?

    BAZI İLAÇLAR GREYFRUT SUYU İLE KESİNLİKLE İÇİLMEMELİ

    Kolestrol ilaçlarının ise kesinlikle greyfrut suyu gibi narenciye suyuları ile içilmemesi gerekiyor. Ayrıca hiç bir ilaç alkol ile içilmemelidir. Alkol ilacın etkisini azaltarak zararlı etkilere de neden olabiliyor.
  • Aç karnına ilaç içmek zararlı mıdır, hangi ilaçlar aç karnına içilebilir?

    KULLANMA KILAVUZU MUHAKKAK OKUNMALI

    Herhangi bir ilacı kullanırken aç mı yoksa tok karnına mı içmeniz gerektiğinde kararsız kalırsanız mutlaka kullanma talimatını okuyun. Ayrıca ilaçlar orijinal kutularında muhafaza edilmeli, kutu kapakları açık bırakılmamalı ve nemli ortamlarda saklanmamalıdır.

    Kaynak: Medipol, Pharmaturkecza, evrimagacı

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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