AC Milan - Sampdoria rakamlar

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. AC Milan, 28 Ekim 2018 Pazar günü Sampdoria takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:00. AC Milan 12 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Sampdoria 15 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi AC Milan, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sampdoria, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 149 kodlu maçı oynayanlar; AC Milan galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 4.00, Sampdoria galibiyet oranı 5.00. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

AC Milan son haftadaki Genoa müsabasında 0-1 kazandı.

Sampdoria, Crotone karşılaşmaında 4-1 yenildi.

AC Milan, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. AC Milan, kendi sahasında 7 gol attı, 4 gol yedi.

Sampdoria, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Sampdoria, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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