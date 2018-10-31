Academia Cantolao - Deportivo Municipal maçı rakamları

Academia Cantolao ve Deportivo Municipal, 01 Kasım 2018 Perşembe günü Peru Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:45. Academia Cantolao 10 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Deportivo Municipal 14 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Academia Cantolao, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Deportivo Municipal son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 570. İddaa'da Academia Cantolao kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Deportivo Municipal kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Academia Cantolao son haftadaki Union Comercio müsabasında 1-0 yenildi.

Deportivo Municipal ise Sport Boys karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Academia Cantolao, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Academia Cantolao, kendi sahasında 7 gol attı, 5 gol yedi.

Deportivo Municipal ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Deportivo Municipal, 5 gol atarken 11 gol yedi.

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