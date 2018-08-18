Academia Cantolao - Melgar düellosu

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Academia Cantolao, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Melgar takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. Maç öncesi Academia Cantolao 13 puanla 13. sırada, Melgar 20 puanla 3. sırada bulunuyor. Academia Cantolao, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Melgar son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 676. İddaa'da Academia Cantolao kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Melgar kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Academia Cantolao son haftadaki Union Comercio müsabasında 1-0 yenildi.

Melgar, Sport Huancayo karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Academia Cantolao, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 9 gol yedi.

Melgar, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Melgar 6 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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