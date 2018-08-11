Academia Cantolao - Real Atletico Garcilaso maçı rakamları

Academia Cantolao ve Real Atletico Garcilaso, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:30. Maç öncesi Academia Cantolao 10 puanla 13. sırada, Real Atletico Garcilaso 16 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Academia Cantolao, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Real Atletico Garcilaso, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 756. İddaa'da Academia Cantolao kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Real Atletico Garcilaso kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Academia Cantolao son hafta oynanan Sport Boys maçında 1-1 berabere kaldı.

Real Atletico Garcilaso ise Sport Huancayo maçında 3-1 yenildi.

Academia Cantolao, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Academia Cantolao, kendi sahasında 10 gol attı, 7 gol yedi.

Real Atletico Garcilaso, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Real Atletico Garcilaso 3 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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