Academia Cantolao - Sport Boys karşılaşma önü

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Academia Cantolao, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü Sport Boys takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 01:45. Maç öncesi Academia Cantolao 8 puanla 11. sırada, Sport Boys 7 puanla 12. sırada bulunuyor. Academia Cantolao, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Sport Boys, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 580 kodlu maçı oynayanlar; Academia Cantolao galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Sport Boys galibiyet oranı 0.00.

Academia Cantolao son hafta oynanan Union Comercio maçında 1-0 yenildi.

Sport Boys ise Deportivo Municipal karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Academia Cantolao, 7 gol attı ve 4 gol yedi.

Sport Boys, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sport Boys 4 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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