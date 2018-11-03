Academica - Academica Viseu rakamlar

Portekiz 2.Lig heyecanı devam ediyor. Academica, 04 Kasım 2018 Pazar günü Academica Viseu takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. 6 puanlı Academica 15. sırada bulunuyor, Academica Viseu 8 puana sahip ve 11. sırada. Academica, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Academica Viseu son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 564 kodlu maçı oynayanlar; Academica galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Academica Viseu galibiyet oranı 0.00.

Academica önceki hafta Leixoes mücadelesinde 2-1 kazandı.

Academica Viseu, Porto II karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Academica, evinde 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 9 gol yedi.

Academica Viseu, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Academica Viseu, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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