Academica - Benfica B maçı öncesi rakamlar

Portekiz 2.Lig maçında Academica ile Benfica B, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:15. Maç öncesi Academica 2 puanla 14. sırada, Benfica B 9 puanla 1. sırada bulunuyor. Academica, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Benfica B, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 315 kodlu maçı oynayanlar; Academica galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 2.90, Benfica B galibiyet oranı 3.30.

Academica önceki hafta Nacional Madeira mücadelesinde 1-0 kazandı.

Benfica B ise Penafiel karşılaşmasında 3-4 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Academica, 0 gol attı ve 1 gol yedi.

Benfica B ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Benfica B, 2 gol atarken 1 gol yedi.

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