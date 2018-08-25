Academica Viseu - Arouca düellosu

Academica Viseu ve Arouca, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Portekiz 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Academica Viseu 4 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Arouca 3 puanda ve 9. sırada. Academica Viseu son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Arouca son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 664 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Academica Viseu kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 2.90, Arouca sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler.

Academica Viseu son haftadaki Porto II müsabasında 0-1 kazandı.

Arouca ise Sporting Covilha karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Academica Viseu, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 1 gol yedi.

Arouca, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Arouca, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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