Academica Viseu - Oliveirense maçı ne zaman?

Portekiz 2.Lig heyecanı devam ediyor. Academica Viseu, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Oliveirense takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Academica Viseu 1 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Oliveirense 1 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Academica Viseu, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Oliveirense, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 594 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Academica Viseu kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Oliveirense sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler.

Academica Viseu son haftadaki Porto II müsabasında 0-1 kazandı.

Oliveirense ise Varzim karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ