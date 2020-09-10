Acarlar Longozu bakım çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatıldı

AA

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Acarlar Longozu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Sakarya Şube Müdürlüğü tarafından yapım ve bakım çalışması gerçekleştirilecek.

Acarlar Longozu, bu kapsamda 450 gün boyunca ziyaretçi girişlerine kapalı olacak.

- Acarlar Longozu

Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında bulunan, 24 kilometrekarelik alanında alaca balıkçıl, kaşıkçı, çeltikçi, karabatak, bahri, pakta, altıngöz, kadife ördek, sülün, çulluk, yaban ördeği, deniz ile balık kartalları gibi 200'e yakın yerli ve göçmen kuşun barındığı longoz, yılan balığı, sazan, yayın, kızılkanat, turna, kefal gibi balıklara da ev sahipliği yapıyor.

Özellikle sabah açan, akşama doğru kapanan nilüferleriyle ziyaretçilerini büyüleyen longozda, dişbudak, kızılağaç, karaağaç, söğüt, yabani siklamen ve eğrelti otu yanında göl soğanları, su menekşesi gibi endemik türler de yer alıyor.

Birinci derece sit alanı olarak korunan longoza gelen ziyaretçiler, 750 metrelik ahşap yürüme yollarında bitki ve kuş türlerini gözlemleyebiliyor, doğal güzellikleri keşfetme fırsatı yakalıyor.